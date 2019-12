Manuel Benson espère également du temps de jeu face à Saint-Trond : "Cela porte ses fruits"

Après une période compliqué, Manuel Benson semble voir le bout du tunnel, lui qui a inscrit un très beau but au Standard mercredi.

Ce dernier espère désormais faire un peu plus partie des plans de l'entraineur anversois : "Ce but au Standard... cela fait plaisir", confiait Benson à Het Laatste Nieuws. "Mais ce n'est qu'un début. J'ai continué à travailler dur et maintenant cela porte ses fruits. Mais je veux me rendre encore plus important à l'équipe."

Benson avait exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux après avoir appris qu'il ne jouerait pas contre Gand : "J'avais participé à toute la préparation du match. J'étais à l'hôtel avec le groupe et j'avais même invité ma famille. Cette non-sélection m'a vraiment frustré. Puis j'ai posté quelque chose à ce sujet.Au final, le coach n'en a pas tenu rigueur."

Mais le joueur offensif de 23 ans réalise que ce n'est que le début : "C'est à moi maintenant de faire mes preuves. La pression n'est pas retombée maintenant, au contraire, et je sens que le club croit en moi."