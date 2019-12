Carlo Ancelotti explique pourquoi il a choisi Everton

C'était dans l'air depuis quelques jours, et ce samedi, Everton a officialisé la nouvelle.

Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur d'Everton où il a signé un contrat longue durée (jusqu’en 2024 !) et devrait recevoir un salaire dépassant les neuf millions d’euros, selon la presse anglaise. Un argument financier conséquent mais pas le seul qu’a pris en compte l'ancien coach de Chelsea, de l'AC Milan et de Naples.

"C’est un grand club avec une histoire très riche et une fan base très passionnée. Il y a une vision claire du propriétaire et du board qui est d’obtenir des succès et des trophées. C’est quelque chose qui m’intéresse en tant que manager et je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec tout le monde dans ce club pour aider à ce que ces désirs deviennent une réalité", a expliqué le technicien italien sur le site officiel du club.

"J’ai vu dans les performances de l’équipe ces deux dernières semaines que les joueurs sont capables de beaucoup de choses. Le travail que Duncan (Ferguson, qui assurait l’intérim depuis le licenciement de Marco Silva, NDLR) a fait est excellent. Une organisation forte, de la discipline et la bonne motivation sont certains des ingrédients clé pour réussir dans le football et je suis heureux qu’il fasse partie de mon staff", a précisé le coach transalpin.

Habitué à jouer le haut du tableau et les compétitions européennes avec des cadors, Ancelotti sera donc face à un nouveau challenge en prenant les rênes d'Everton.