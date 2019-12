D1B: l'Union loupe encore le coche

L'Union Roulers avaient une belle occasion de revenir à hauteur du Beerschot: occasion manquée pour les deux équipes qui se quittent sur un partage (1-1).

Serge Tabekou et Roman Ferber avaient lancé les débats avec des tentatives non-cadrées, c'est finalement Ismael Kandouss qui a ouvert le score, juste avant la pause, pour récompenser la domination unioniste de la première période.

Comme la semaine dernière, les Bruxellois sont rentrés au vestiaire avec l'avantage et, comme la semaine dernière, l'Union a rapidement vu son adversaire revenir à hauteur après le repos: Andzouana a égalisé dès la 50e minute de jeu.

Tout profit pour le Beerschot

Pas de quoi démobiliser les hommes de Christiansen qui sont repartis à l'assaut du but roularien. Ferber, Hamzaoui, Nielsen et Teuma ont tous tenté leur chance, Serge Tabekou a vu son but annulé dans les arrêts de jeu, mais Roulers est également passé tout près du 2-1: sans une intervention, à même la ligne, de Siebe Heyden, Andzouana aurait sans doute offert la victoire à l'équipe locale.

Accroché la semaine dernière, dans des circonstances similaires, l'Union ne parvient pas à se rapprocher du Beerschot. Malgré leur défaite à Lommel, vendredi soir, les Anversois (11 points) conservent la tête de la deuxième période, devant Lommel (10 points) et l'Union et Roulers (9 points). OHL (7 points), qui reçoit Virton ce soir, pourrait se relancer en cas de succès.