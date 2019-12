Un ancien joueur d'Anderlecht trouve cela honteux : "Ne pas être en playoffs 1 avec ce noyau?"

Anderlecht est dans la crise et une défaite contre Genk dimanche pourrait enfoncer le club davantage. Quasi personne ne voit les Mauves en playoffs 1 pas même Filip De Wilde.

L'ancien gardien de but du Sporting d'Anderlecht ne comprend pas ce qui s'est passé au club. "Avec un tel budget et un tel noyau - il y a 38 joueurs - Anderlecht ne devrait jamais se retrouver en-dessous des six premières places et pourtant cela est arrivé, hein. Que vous ne remportiez pas de titre, c'est possible, mais ne pas être parmi les six premiers et ainsi participer aux playoffs 1? C'est une honte ", a lâché l'ancien portier à la Gazet van Antwerpen.

"Il y avait des joueurs qui ne sont pas assez bons et d'autres n'arrivent pas à se démarquer. Puis étant donné que les résultats ne suivent pas le problème devient encore plus grand. Les matchs cruciaux seront contre les plus petits adversaires...Le public va-t-il rester patient ?", a conclu Filip De Wilde.