Le groupe de Genk pour affronter Anderlecht: grande première pour le jeune Limbombe

Le déplacement à Anderlecht de dimanche soir sera particulier pour Bryan Limbombe. A 18 ans, le plus jeune des trois frères célèbre sa toute première sélection avec le noyau A du Racing Genk. Formé en partie à Zulte, Bryan Limbombe avait rejoint Genk il y a deux ans, il compte six caps avec les U18 belges.

Il intègre un noyau privés de nombreux éléments: Vukovic, Heynen, Nygren, Uronen, Piotrowski, Adewoye et Screciu sont blessés, Sierra n'est pas repris.

Morgenavond spelen we in het Lotto Park tegen Anderlecht.

Coach Hannes Wolf heeft deze 20 spelers geselecteerd!

Bryan Limbombe (18) zit voor het eerst in de kern. pic.twitter.com/cVhQqUYy3u