Retour d'un jeune Mauve pour défier Genk

Le Sporting enregistre un retour avant de défier les champions de Belgique en titre.

Très peu de changement dans le groupe du Sporting. Par rapport à la sélection retenue par Franky Vercauteren pour le quart de finale de Coupe, on note le retour de Killian Sardella et la présence du jeune Rik Vercauteren, en tant que troisième gardien. Sieben De Waele et Thomas Didillon déjà incertain pour Bruges ne sont, eux, pas dans le groupe.

La sélection: Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga, Alexandru Chipciu, Alexis Saelemaekers, Davy Roef, Derrick Luckassen, Edo Kayembe, Elias Cobbaut, Hendrik Van Crombrugge, Isaac Kiese Thelin, Jeremy Doku, Kemar Roofe, Killian Sardella, Luka Adzic, Marco Kana, Michel Vlap, Nacer Chadli, Peter Zulj, Rik Vercauteren, Vincent Kompany, Yevhenii Makarenko.