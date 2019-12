Les trois prédécesseurs de Yari Verschaeren: "Si je peux marcher sur leurs traces..."

Le Gala du Sport a sacré un ancien footballeur et une jeune promesse du sport belge, en la personne de Remco Evenepoel, élu sportif belge de l'année, mais aussi Yari Verschaeren.

Le jeune Anderlechtois a été préféré au cycliste Thibaut Nys et à l'haltérophile Nina Sterckx et devient le quatrième footballeur à remporter le prix d'Espoir de l'Année. Avant lui, Thomas Buffel, Romelu Lukaku et Divock Origi avaient aussi été élus: un source d'inspiration pour le jeune Anderlechtois.

"Quand on voit ce qu'ils ont réussi dans leur carrière, ça peut être une belle étape", confirme Yari Verschaeren. "Si je peux marcher sur leurs traces, ce serait évidemment une belle chose."