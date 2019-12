Simon Deli et Ngadeu ont adoré ce choc : "Bon pour le championnat belge"

Le solide défenseur ivoirien du Club de Bruges et le Camerounais de Gand notaient la bonne débauche d'énergie de deux formations qui n'ont cessé d'enchaîner les matches depuis le début de saison.

"Oui il y a eu beaucoup de rythme, mais il y a toujours de l'adrénaline dans ce genre de match car on veut tous bien faire. C'est une bonne chose pour le championnat que les deux équipes toujours européennes puissent offrir ce genre de spectacle. Je suis satisfait de cette rencontre", faisait remarquer Simon Deli au micro de la Pro League.

Le Brugeois ne se contentait tout de même pas du point du partage. "Je crois qu'on méritait plus. Ils ont poussé en première mi-temps, mais on est resté solides. On a essayé de faire le travail en seconde, mais malheureusement on se fait rattraper."

Son homologue gantois a lui aussi apprécié ce match engagé. "Celui qui n'a pas vu cela est de mauvaise fois. C'est le premier match du genre que je joue ainsi en Pro League", souriait le Camerounais.

Gand a eu plus d'occasions franches, mais Ngadeu estimait le partage honnête : "C'est un résultat logique, les occasions étaient partagées. On est tombé face à une belle équipe et un bon gardien."