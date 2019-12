Anderlecht 16ème club historique de la C1, Bruges et le Standard dans le top 100

L'UEFA a publié ce lundi le classement historique des meilleurs clubs de C1 (Coupe des Champions, puis Ligue des Champions).

Sans surprise, le Real Madrid domine largement ce classement qui attribue deux points aux équipes qui gagnent une rencontre de C1 et un point à celles qui ont fait match nul. Les Madrilènes - avec 13 titres et 262 victoires en C1 - comptent 600 points, soit plus de cent d'avance sur ses deux poursuivants : le Bayern Munich (474 points) et le Barca (446).

Le premier club belge, Anderlecht, est 16ème. Les Mauves ont participé 34 fois à la meilleure des compétitions européennes. En 200 rencontres, ils ont gagné 70 fois et perdu à 86 reprises. Ils ont 184 points.

Loin derrière se trouvent les deux autres clubs belges de ce top 100. Bruges est 41e avec 99 points (37 victoires, 25 partages, 45 défaites). Le troisième club belge, le Standard, est 64e avec 60 points (25 victoires, 10 partages, 23 défaites). Les Liégeois ont donc le meilleur ratio.