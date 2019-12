Kompany : "On veut éviter de finir comme Milan ou Manchester United"

Vincent Kompany était naturellement soulagé après la victoire de son équipe sur le Racing Genk (2-0) ce dimanche. Le joueur-manager continuera dans la voie qu'il veut tracer, peu importe les difficultés.

Vincent Kompany et le RSC Anderlecht soufflent après la victoire convaincante des Mauves ce dimanche. Le "maître à penser" des Mauves en est certain : c'est en continuant dans la voie qu'il veut tracer que le club remontera la pente. "J'ai regardé les résultats européens avant de venir au stade. J'ai vu la défaite de Milan à l'Atalanta (5-0), celle de Manchester United à Watford (2-0). Ce sont deux très grands clubs et ils sont loin au classement", déclare-t-il au micro de la RTBF.

"Ma conviction profonde est que pour éviter de finir comme ces deux équipes, il faut suivre nos principes sans se préoccuper de ce que le monde extérieur pense (...) J'ai grandi avec un AC Milan qui faisait partie des meilleurs clubs au monde et aujourd'hui, il est en fond de classement car il n'y a aucune vision, aucune philosophie", assène Kompany. "L'équipe est prise dans un cercle vicieux et je veux éviter que ça arrive à Anderlecht. Je veux que les jeunes développent notre football".