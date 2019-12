Yves Vanderhaeghe soulagé : "Nous attendions cela depuis deux mois !"

Ce samedi, Courtrai est allé s'imposer à Eupen (1-2). Une victoire après laquelle les Kerels couraient depuis longtemps, trop longtemps.

La dernière victoire de Courtrai datait du 19 octobre face à Zulte Waregem (2-0). Cela faisait donc huit matchs de suite sans succès pour les Kerels. La mauvause série a pris fin ce week-end au Kehrweg.

"C'est la troisième fois que nous jouons Eupen, et ce en deux mois. Des matchs à chaque fois très disputés et compliqués. Mais je suis soulagé de prendre les trois points, cela faisait deux mois que nous attendions cela !", lâche un Yves Vanderhaeghe satisfait des siens. "Nous sommes désormais à égalité de points avec Eupen au classement et nous devons encore nous battre pour le maintien. Mais ces deux équipes vont rester en D1A, j'en suis sûr", souligne le coach courtraisien avant de résumer la rencontre.

"Eupen a mieux débuté la rencontre avec cette première occasion sur la transversale. Puis petit à petit, nous sommes revenus dans ce match et nous avons ouvert le score. Puis penalty accordé par le VAR pour une main. Je me suis dit que ce n'était pas possible : le dixième coup de réparation contre nous cette saison. Cela fait mal. Mais nous nous sommes repris et sommes parvenus à arracher cette victoire. Je suis très content ce week-end car nous mettons fin à cette série de huit matchs sans victoire. Il faut prendre des points et continuer de la sorte", a conclu Yves Vanderhaeghe.