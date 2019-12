Officiel : Un ancien coach de Genk rejoint Arsenal

Mikel Arteta vient de choisir définitivement ses assistants. Ils seront quatre pour l'épauler dans ses choix tactiques.

Le site officiel d'Arsenal vient d'annoncer ce mardi soir la composition complète du staff technique qui aidera le nouveau venu Mikel Arteta. Une de ces quatre personnes est connue en Belgique : Albert Stuivenberg.

Le Néerlandais est l'ancien entraîneur du Racing Genk. Il avait été engagé par le club limbourgeois fin 2016. Mais moins d'un an plus tard, il s'était fait limoger et Philippe Clement l'avait remplacé. Depuis, Stuivenberg est devenu assistant coach du Pays de Galles. Sa nouvelle fonction ne l'empêchera pas de rester aux côtés de Ryan Giggs.