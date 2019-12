La situation de Razvan Marin a empiré à l'Ajax : un départ en prêt cet hiver?

Le médian roumain a très peu joué depuis son départ du Standard, et la rencontre du week-end dernier pourrait lui rendre la tâche un peu plus compliquée.

Si Razvan Marin avait obtenu du temps de jeu en tout début de saison, avec des titularisations en Supercoupe, en championnat et en préliminaires de la Ligue des Champions, son temps de jeu est plus que réduit depuis septembre. Zéro minute en C1, et l'équivalent de moins de 3 matches complets en championnat sur sept apparitions.

Le Roumain de 23 ans avait retrouvé le onze à l'occasion du choc face à l'AZ Alkmaar, après une décevante défaite de ses équipiers face à Willem II à la Johan Cruijf Arena une semaine plus tôt. Mais l'ex-Rouche n'a pas réellement saisi sa chance. Le week-end dernier, Erik ten Hag a préféré aligner ses jeunes face à l'ADO La Haye.

Certes l'adversaire était mal en point, mais les talents Ryan Gravenberch (17 ans) et Ekkelenkamp (19 ans), titularisés, ont réussi à se mettre en évidence, avec un but et un assist pour le premier, et un but pour le second. Il est bien probable que les deux produits du cru, promis depuis un certain temps à un bel avenir, obtiennent de plus en plus de minutes, au détriment de Marin. Le Roumain a eu l'occasion de jouer 36 minutes, mais le score était de 5-0 et Donny Van De Beek méritait de souffler.

Un retour au Standard? Très peu probable

Le club rouche pourrait-il tendre la main à son ancien joueur? Si les Liégeois cherchent un médian supplémentaire, il serait peu probable de voir arriver Marin. Michel Preud'homme compte plutôt sur le duo Bastien - Cimirot, au top ces derniers mois, et sur Mpoku ou Amallah devant eux. Attirer un joueur de la trempe de Marin freinerait l'évolution d'un de ces joueurs.

Dans le clan du joueur roumain, on envisagera plutôt un autre championnat qu'un retour en Belgique. Le papa Petre Marin a en tout cas révélé à DigiSport que son fils avait demandé plus d'explications au coach Ten Hag.

Il doit jouer match après match

"Il ne peut pas continuer à jouer toutes les trois semaines, il doit jouer match après match. L'entraîneur pense qu'il vaut mieux que Răzvan aille quelque part pour jouer match après match, nous y réfléchissons. Il y a de l'intérêt pour lui, dans un autre championnat, d'une très bonne équipe, mais nous voulons aussi qu'il reste et joue le titre."