Jordan Lukaku sur le départ de la Lazio Rome cet hiver ?

Jordan Lukaku peine à se faire une place au soleil dans la hiérarchie de la Lazio Rome, gêné par les blessures. Le frère de Romelu devrait quitter le club cet hiver.

Jordan Lukaku (25 ans) avait fait son retour dans le groupe de la Lazio Rome fin septembre et a disputé deux rencontres de Serie A cette saison, montant au jeu à la Fiorentina et à Sassuolo. Depuis, le petit frère de Romelu Lukaku a de nouveau été victime d'une blessure au genou, rechute de celle qui lui avait valu une opération et l'a écarté des terrains une grande partie de l'année 2019.

D'après le média italien Tuttosport, le sort de Lukaku à la Lazio est désormais scellé : troisième choix à gauche, il devrait quitter le club cet hiver. Un retour en Belgique a été évoqué, plusieurs clubs s'étant renseignés, mais le physique du latéral pourrait faire hésiter les candidats acquéreurs. Affaire à suivre ...