L'Excel n'a pas eu voix au chapitre : "Rien à dire sur la victoire de Malines"

Les Hurlus espéraient évidemment mieux pour terminer une belle année 2019. Mais ils n'ont jamais trouvé la clé pour mettre le Kavé en difficulté.

Trop rapidement menés, les Hurlus ont subi les événements pour leur dernier match de l’année. En l’absence de Bernd Hollerbach, malade, c’est son adjoint, Dennis Schmitt, qui a guidé l’équipe mouscronnoise sur le bord du terrain.

Chapeau à Malines

Et c’est Eric Deleu qui a répondu aux questions en conférence de presse. "C’était peut-être le match de trop, pour nous, cette année", analyse l’entraîneur des gardiens de l’Excel. "On a eu beaucoup de blessures, mais on est surtout tombé contre une très bonne équipe de Malines."

Sans chercher d’excuses à son équipe, Eric Deleu estime surtout que le Kavé était plus fort ce jeudi. "Chapeau à eux, car il n’y a rien à dire leur victoire."