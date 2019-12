Mbaye Diagne furieux sur Clément : "Me traiter ainsi pour un penalty raté ..."

Mbaye Diagne n'est plus le bienvenu chez les Blauw & Zwart. Il devrait quitter Bruges cet hiver après avoir multiplié les écarts ...

Tout a commencé par un penalty manqué à Paris. Mbaye Diagne ne devait pas prendre la responsabilité de le tirer mais a pris le ballon à Hans Vanaken - on connaît la suite. "Au moment de ce penalty, j'étais certain de le marquer et de pouvoir décanter la situation en faveur du Club de Bruges", affirme l'attaquant dans le média sénégalais Record.

"J'ai ensuite eu une discussion avec Clément, je l'ai agrippé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé après. Je trouve inadmissible que je sois suspendu quatre semaines pour un penalty manqué, ça ne s'est jamais vu", continue Diagne. "Il y a des choses que je ne peux pas accepter, même si ça veut dire que je ne joue plus. C'est dans mon caractère". Mbaye Diagne ne jouera plus pour le FC Bruges, c'est en tout cas une certitude. "Je ne suis pas dans une école où il faut qu'on m'éduque. Malgré mes excuses, l'entraîneur ne peut toujours pas me pardonner", conclut-il.