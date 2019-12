Philippe Clement pointe le danger qui guette le Club de Bruges

Leader très autoritaire du championnat, le Club de Bruges ne doit pas "se reposer sur ses lauriers".

Intraitable en championnat, qualifié pour les demi-finales de la Coupe et aussi pour les seizièmes de l'Europa League, le Club de Bruges a réussi une première partie de saison quasiment parfaite. Et s'il est satisfait du travail accompli, Philippe Clement est aussi conscient du danger qui pourrait guetter ses troupes.

"Le meilleur Bruges de ces dernières années? "

"Nous devons confirmer, tout le monde doit continuer à travailler et on ne peut pas se reposer sur nos lauriers", insistait le T1 brugeois après la victoire contre Zulte, jeudi soir. "En janvier et en février, nous aurons, à nouveau, beaucoup de rencontres. Donc, il faudra travailler sérieusement au Qatar pour être prêt."

Et si beaucoup estiment que Bruges est, de loin, la meilleure formation du pays, Philippe Clement reste prudent. "Est-ce le meilleur Club de Bruges de ces dernières années? Pour ça, il faut remporter des trophées. On ne pourra tirer cette conclusion qu'à la fin de la saison."