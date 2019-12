Officiel : Erling Braut Håland rejoint la Bundesliga !

Annoncé dans les viseurs des plus grands clubs européens, le jeune buteur norvégien a fait son choix.

Ce dimanche, le Borussia Dortmund a annoncé la signature d'Erling Braut Håland. Le Norvégien a paraphé un contrat jusqu'en 2024 avec les Marsupiaux.

Le buteur âgé de 19 ans a réalisé un début de saison canon avec Salzbourg et n'a pas arrêté de faire parler la poudre (28 buts en 22 rencontres toutes compétitions confondues). Assez pour attiser les convoitises de cadors européens comme la Juventus, Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United.

Mais c'est le club d'Axel Witsel et de Thorgan Hazard qui s'est finalement offert le jeune prodige norvégien pour environ 30 millions d'euros selon la presse allemande.

"J’ai eu des discussions intensives avec la direction du club et la direction sportive, en particulier avec Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc et l’entraîneur Lucien Favre. Dès le début, j’ai eu le sentiment que je voulais absolument arriver dans ce club, emprunter cette voie et jouer au football dans cette incroyable atmosphère de Dortmund devant plus de 80 000 spectateurs. Je brûle déjà d’impatience pour ça", a expliqué l’attaquant au site officiel du club allemand. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers le 3 janvier, en Espagne, à Marbella.