🎥 Le joli but du Belge Thibaud Verlinden avec les Bolton Wanderers

Thibaud Verlinden, fils de Dany Verlinden, est prĂȘtĂ© cette saison par Stoke City aux Bolton Wanderers (League One).

L'ailier de 20 ans, formé au FC Bruges et surtout au Standard de Liège (de 2010 à 2015), perce cette saison avec Bolton en D3 anglaise. Régulièrement titulaire, Thibaud Verlinden a inscrit ce week-end son troisième but de la saison d'un joli ballon piqué lors du partage entre les Bolton Wanderers et Shrewsbury (1-1). Un but célébré en hommage au championnat du monde de darts actuellement en cours !