Prêté à Saint-Trond, un talent américain veut rester en Belgique

Chris Durkin, 19 ans, est prêté cette saison par D.C. United au Stayen. Il n'a pas encore obtenu un statut d'incontournable, mais veut rester en Pro League.

Dans un entretien avec The Athletic, le médian américain s'est dit satisfait de ses progrès à Saint-Trond. "Je veux rester à Saint-Trond. Je me sentais trop à l'aise à D.C. United", estime Chris Durkin. "Ici, je suis toujours au travail. Je veux trouver la recette qui constitue le plus grand défi, pas juste le plat le plus facile à cuisiner. Je suis sur la bonne voie".

Chris Durkin a disputé 41 matchs de MLS avec DC United. Après un temps d'adaptation nécessaire, mais lors duquel Marc Brys avait dit tout le bien qu'il pensait du joueur, il était titulaire lors des deux dernières rencontres de Jupiler Pro League avec les Canaris.