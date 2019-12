Gros dégraissage en vue du côté d'Anderlecht : 24 joueurs peuvent partir !

Les chiffres publiés par le Sporting au Moniteur belge il y a trois jours sont historiques. Le club bruxellois est dans le rouge, la dette du club est de 95 millions d'euros. Il va donc falloir renflouer les caisses cet hiver.

Anderlecht va se renforcer durant le prochain mercato hivernal mais aussi et surtout dégraisser. Le Sporting souhaiterait se débarrasser de 24 joueurs, comme le rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Trebel et Chipciu auraient déjà reçu des offres du club saoudien d'Al Shabab et de Turquie, tandis que Roef, Najar, Sowah, Lutonda, El Kababri, Saelemaekers, Makarenko, Gerkens, Musona, Saief et Thelin figurent également sur la liste des joueurs qui peuvent se trouver un nouveau club.

24 noms

En outre, plusieurs joueurs anderlechtois sont en prêt et une solution définitive doit être trouvée. Il s'agit de Kums, Sanneh, Sa, Lawrence, Vranjes, Milic, Delcroix, Abazaj, Nkaka, Dauda et Dhauholou.

Le nom le plus frappant dans cette liste est peut-être celui de Saelemaekers bien qu'il avait été cité sur le départ lors du dernier mercato estival.