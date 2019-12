Jan Mulder revient sur le rôle de Vincent Kompany : "Anderlecht aurait dû l'engager comme joueur"

L'ancien joueur des Mauves n'est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche, surtout quand il est question de parler de son ancien club.

Jan Mulder est revenu sur la saison d'Anderlecht et évidemment le retour de Vincent Kompany au Parc Astrid. "Je trouvais que c'était un super pari de la part de Marc Coucke, Michael Verschueren et Kompany lui-même. Je ne m'y attendais mais je trouvais ça chouette. Seulement, joueur-entraîneur, ça ne fonctionne pas. Ou alors peut-être à Neder-Over-Heembeek", souligne le Néerlandais lors d'un entretien avec SportfootMagazine. "Anderlecht aurait dû l'engager comme joueur. Si j'étais joueur, je ne supporterais pas que Kompany soit à la fois mon équipier et mon patron", a-t-il poursuivi.

"Ensuite, il est arrivé ce qui arrive souvent : on a corrigé une erreur en en commettant une autre, celle d'engager Franky Vercauteren comme entraîneur. Il n'est pas sur la même longueur d'onde que Kompany, il est plus prudent alors que ce sont deux personnes que j'apprécie énormément. Alors, quand la presse anglaise lui demande ce qu'il pense de l'arrivée de Vercauteren, Vincent répond : question piège. Et ça crée des situations problématiques", a conclu Jan Mulder.