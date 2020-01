Le Beerschot officialise deux transferts, dont un ancien de l'Olympique de Marseille

Un début de mercato très actif pour le Beerschot qui a officialisé l'arrivée de deux défenseurs, mercredi soir et ce jeudi matin.

Hier soir, c'est ainsi Baptiste Aloé (25 ans) qui quittait Valenciennes, en Ligue 2, pour rejoindre la D1B après quatre saisons et demi dans le Nord. Défenseur central, Aloé a été formé à l'Olympique de Marseille avec lequel il a disputé une saison en Ligue 1 (2014-2015) avant d'être prêté deux saisons de suite à Valenciennes, puis d'y être transféré. Il arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Onze Kielse defensie is versterkt.💪Baptiste Aloé (25) komt over van Valenciennes.✍️De Franse verdediger vertrekt donderdagochtend mee op stage. We stomen ons klaar voor het spannende slot van de competitie! Lees meer over de transfer: https://t.co/iNRdLGgEzI #weare2020 #signing pic.twitter.com/bIyVAx0lIt — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) January 1, 2020

Ce jeudi matin, nouveau transfert : Frédéric Frans (30 ans) quitte déjà le Lierse et la D1 Amateurs pour rejoindre la D1B. Frans a bien connu la JPL et la Proximus League sous les couleurs lierroises. Il compte également plus de 60 matchs en D1 et D2 écossaise avec Dundee United et Partick Thistle. Un renfort d'expérience, donc, pour les Rats d'Hernan Losada qui visent la seconde tranche du championnat.