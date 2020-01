Saint-Trond a trouvé le successeur de Marc Brys !

Après avoir attiré un directeur sportif, Kevin Muscat, qui travaillera à l'obtention de son diplôme UEFA, Saint-Trond a trouvé son entraîneur : Milos Kostic, ancien coach du Lierse.

Kevin Muscat, dont l'arrivée a été annoncée la semaine passée, ne peut en effet pas devenir immédiatement T1 des Canaris : les diplômes d'entraîneur de la fédération asiatique ne sont pas valables en Europe et l'Australien, deux fois champion en A-League, doit passer ses examens avant de pouvoir officier. Le projet trudonnaire est donc d'en faire un conseiller sportif en attendant.

Mais il fallait bien trouver un remplaçant à Marc Brys d'ici à la reprise. D'après Het Nieuwsblad, cela devrait être Milos Kostic (48 ans). Passé par le Lierse (adjoint de Slavisa Stojanovic) en 2014-2015, il a depuis lancé sa carrière d'entraîneur principal en Slovénie, à Krka, puis en Bosnie-Herzégovine (Zeljeznicar Sarajevo) et dans divers clubs de divisions inférieures en Grèce. Il arrive du Trikala FC, en D3 grecque.

Un choix temporaire

Kostic ne semble pas arriver à Saint-Trond avec la carrure suffisante pour s'y imposer sur la longueur : si Kevin Muscat, au CV bien plus costaud, peut passer au plus vite ses diplômes d'entraîneur UEFA, le voir sur le banc des Canaris dès que possible semble très envisageable. L'ex-international australien, champion (2015, 2018) en tant que coach du Melbourne Victory, arrive évidemment en Europe pour y être entraîneur à court terme ...