Déjà quelques affiches dans la doyenne des compétitions

La doyenne

Créée en 1871, la FA Cup revêt une importance certaine outre-Manche. Plus loin que la symbolique, cette Coupe offre également une qualification européenne pour le vainqueur.

Déjà des affiches

Ce week-end se jouera le troisième tour de la compétition. 64 équipes sont encore en lice, et pourtant, de belles affiches sont déjà au programme. On retiendra un certain derby du Merseyside. Les intouchables reçoivent leur voisin d'Everton ce dimanche à 17h01.

La veille aura lieu une autre rencontre entre deux pensionnaires de Premier League. Wolverhampton affrontera Manchester United samedi à 18h31.

Fulham, cinquième de Championship jouera contre Aston Villa, 17ème de Premier League, qui vient de perdre deux joueurs majeurs pour le reste de la saison. Le match se jouera samedi à 16h01

Matchs retardés d'une minute

Comme vous l'aurez remarqué, les matchs seront tous retardés d'une minute. Cette minute sera destinée à une réflexion sur les problèmes mentaux des personnes et des solutions pour les apaiser.

📹 The Duke of Cambridge launches #HeadsUp at The @FA #CommunityShield



"We all need to take care of our everyday mental fitness, and provide support to one another when we face setbacks so we can be match fit for whatever lies ahead." - @KensingtonRoyal pic.twitter.com/Zxcdj9lIhM