Le Cercle de Bruges : lauréat de l'inefficacité et du manque de réussite

Le Cercle de Bruges est la lanterne du championnat. Ils sont bons derniers avec six points de retard. Pourtant, une analyse de leurs statistiques offensives démontre un certain dynamisme devant la cage adverse, parfois même plus prononcé que certains clubs du top 6. A l'inverse de Charleroi, nous avons ici une équipe t

Dernier du classement, le CS Bruges est 14ème en terme de buts inscrits, avec un de plus qu’Eupen. Certes, ce n’est pas terrible. Mais, ce qui est plus relevant, c’est le manque de réussite offensive du Cercle.

Il s’agit de la 7ème équipe à frapper le plus au but (9ème lorsqu’il s’agit des tirs cadrés). Les Brugeois devancent dans ces domaines des équipes comme Charleroi et Malines, toutes deux actuellement dans le top 6.

En plus de ce manque d’efficacité, le Cercle n’a pas vraiment de réussite. Il s’agit de la deuxième équipe à tirer le plus sur le cadre, pas loin derrière leur ennemi du Club, mais loin devant le Standard.

En possession de ballon, le Cercle se débrouille pas mal. Ils sont onzièmes et ont plus souvent le ballon dans leurs pieds – à nouveau – que Charleroi et Malines.

Tout autant surprenant : le Cercle est la quatrième équipe à se procurer le plus d’occasions (6ème si l’on prend seulement en compte les attaques « dangereuses »). Au vu de tous ces chiffres, on comprend mieux les déclarations de leur coach estimant que le problème ne provient pas du manque de talent.

En revanche, là où le bât blesse, c’est au niveau de l’efficacité – parfois même de la réussite. Le Cercle est loin derrière au classement mais n’est peut-être pas la pire équipe à voir jouer. Mais, dans le football, il n’y a que les points en fin de saison qui comptent.

Bernd Storck a tout intérêt à s’inspirer du Sporting de Charleroi et, surtout, à tenter d’amener de la rigueur défensive et organisationnelle. Le Cercle de Bruges est, en effet, la pire défense du championnat. Et de loin ! La défense verte a déjà encaissé 45 buts cette saison, soit plus de deux buts par match. Le maintien passera également par un ajustement à ce niveau-là.