Le RWDM tient son premier transfert de l'année

Les Bruxellois avaient annoncé un mercato mouvementé. Au troisième jour de l'ouverture des marchés, le RWDM tient déjà un transfert de qualité.

Le club a annoncé ce vendredi matin la venue de Naïm Boujouh. Il est un arrière gauche de 23 ans qui évoluait jusqu’ici à Dessel, club de Division 1 amateurs également. Il était un titulaire et un pion majeur de l’effectif.

Auparavant, Boujouh fut formé à La Gantoise et a par la suite intégré le noyau B du KV Ostende. Il vient de signer un contrat d’un an et demi avec le RWDM.