Plusieurs retours à Saint-Trond pour compenser les futurs départs ?

Le STVV a, depuis quelques saisons, une politique de transferts quelque peu particulière. Cet hiver, les dirigeants japonais pourraient à nouveau perdre plusieurs pions. Mais, plusieurs joueurs ont été envoyés en prêt et pourraient revenir pour compenser.

Comme nous l'analysions la semaine passée, le STVV pourrait bien se faire piller durant ce mois de janvier. On se souviendra d'ailleurs que ce fut déjà le cas l'année passée à la même période.

Mais les Canaris ont plusieurs joueurs qui pourraient revenir de prêt. Cela pourrait être le cas de Buya Turay, devenu un excellent joueur et buteur dans le championnat suédois.

Ce vendredi, une nouvelle alternative se présente pour les dirigeants trudonnaires. Yuta Koike - à ne pas confondre avec le joueur de Lokeren Ryuta Koike - a terminé sa saison au Japon. Son club d'emprunt, Kashima Antlers, vient d'annoncer la fin de l'aventure entre les deux parties.

Le joueur de 23 ans s'est exprimé sur sa situation via le site officiel du club japonais : "Je voudrais remercier les supporters et les sponsors pour leur soutien. Un mot de remerciement également pour la direction du club, mes coéquipiers et le personnel, je vous suis très reconnaissant".

Plus important pour notre propos, Yuta Koike a précisé par la suite : "J'espère pouvoir franchir une nouvelle étape dans ma carrière de footballeur professionnel". Cela passera-t-il par un retour au STVV ?