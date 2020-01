Le Racing Genk signe un deuxième Norvégien

Un jour après avoir recruté le jeune talent Kristian Thorstvedt, les Limbourgeois officialisent la venue d'un nouveau joueur.

Mats Möller Daehli est lui aussi Norvégien. Autre similitude avec le premier venu ; il s'agit également d'un milieu de terrain. Möller Daehli évoluait jusqu'à présent au FC Sankt Pauli, club de division deux allemande.

A Hambourg, il a distribué 7 caviars et inscrit 1 but. Le tout en 15 rencontres. Le Norvégien de 24 ans est un "pur 10". Technique et rapide, il a surtout une bonne vision du jeu. En revanche, il a également encore pas mal de déchets et ne fait pas toujours les bons choix.

C'est le deuxième transfert du Racing Genk cette année. L'arrivée des deux nouveaux norvégiens est certainement précurseur d'un départ de leur compatriote Sander Berge.

Mats Möller Daehli a signé un contrat jusqu'en 2023 :