Le Cercle de Bruges peut-il se sauver ? "Il faut agir maintenant"

Le Cercle de Bruges compte six points de retard sur l'avant-dernier au moment d'entamer 2020. Il reste neuf journées aux Groen & Zwart pour revenir dans le coup ...

Stef Peeters n'est pas défaitiste, mais sait qu'il va falloir travailler dur. "Nous devons commencer directement cette nouvelle année du bon pied, gagner le plus vite possible et réduire l'écart", espère le milieu de terrain du Cercle de Bruges."Nous devons saisir nos chances si nous voulons nous sauver".

En attendant, des transferts feraient naturellement du bien au Cercle. "Tout ce que nous pouvions faire, c'était de réduire l'écart au mieux avant la fin de l'année. Maintenant, c'est aux dirigeants de s'occuper de ça".