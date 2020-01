Anderlecht pense-t-il à un ancien pilier de Tottenham, ex-international anglais ?

C'est l'une des premières rumeurs de l'été concernant le RSC Anderlecht et elle est assez étrange : l'ancien milieu de terrain de Tottenham, Tom Huddlestone (actuellement à Derby County), est cité.

Tom Huddlestone pourrait-il, à 33 ans, débarquer à Anderlecht en provenance de Derby County (Championship) ? C'est la possibilité qu'évoque ce samedi le Telegraph, qui parle de contacts entre le RSCA et l'ancien milieu de terrain de Tottenham. Solide, doté d'un très bonne vision du jeu et d'une énorme qualité de tir, Huddlestone était un cadre des Spurs entre 2006 et 2010 avant de progressivement sortir du onze et quitter le club pour Hull City. Il a rejoint son club formateur, Derby County, en 2017.

Si Huddlestone est un joueur de qualité (bien que gêné par les blessures cette saison), son nom surprend : si Anderlecht devrait a priori transférer cet hiver, le milieu de terrain semble bien fourni avec Albert Sambi Lokonga, Peter Zulj ou encore Edo Kayembe (sans compter Adrien Trebel sur le départ). Les postes à pourvoir sont, comme souvent évoqué, ceux de latéral gauche et d'attaquant. Tom Huddlestone serait-il une occasion à saisir ? Il n'a plus joué depuis le 5 octobre 2019, blessé au tendon ...