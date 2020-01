Marius Noubissi a faim : "Je vais tout donner pour eux"

L'attaquant du Beerschot cherche encore à retrouver son meilleur niveau, 2020 sera peut-être la bonne année pour lui.

Les premiers jours de stage ont été encourageants après une période difficile : "J'ai vécu des mois frustrants, mais j'ai un bon feeling aujourd'hui", confiait-il sur le site du club.

Le Beerschot est en stage en Espagne pour préparer la deuxième partie de saison. Marius Noubissi compte bien se préparer à frapper un grand coup à la reprise, car les soucis de la révélation de la saison dernière sont liés à son opération aux adducteurs : "J'ai travaillé très dur pour revenir le plus vite possible. J'ai peut-être un peu forcé et cela a eu un impact sur mes performances. De plus, l'équipe ne tournait pas bien donc les conditions n'étaient pas idéales."

Noubissi sent la confiance que lui porte le club, et a pu compter sur un support fréquent : "Losada me remplaçait régulièrement et me faisait souvent commencer sur le banc. Il m'a expliqué que c'était pour me donner plus de temps de repos et de récupération. Il y a aussi le staff, le personnel du club et les supporters qui m'ont soutenu. Cela fait du bien de sentir une telle marque de confiance. C'est pourquoi je vais faire tout ce que je peux maintenant pour redonner quelque chose en retour, je veux tout donner."