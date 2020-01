L'UEFA désigne 50 pépites à suivre en 2020: avec un Mauve et un Rouche

Comme chaque année, l'UEFA lance 2020 avec sa liste des jeunes talents qui pourraient éblouir la planète football au cours des 12 prochains mois.

Tous les ans, l’UEFA sonde ses correspondants locaux et reporters pour dresser un portrait des jeunes talents qui pourraient percer au plus haut niveau dans l’année à venir.

Et on retrouve quelques pensionnaires de Pro League dans la sélection 2020 dressée par l’instance européenne cette année. Zinho Vanheusden, Yari Verschaeren et Maarten Vandevoordt sont les trois Belges d’une liste complétée par un quatrième joueur évoluant en Pro League: le Canadien de la Gantoise, Jonathan David.

On retrouve également dans ce panel des jeunes joueurs qui ont déjà brillé avec quelques écuries huppées d’Europe, comme le Blaugrana Ansu Fati, le Mancunien Mason Greenwood, Gabriele Martinelli, bourreau du Standard avec Arsenal en Europa League, ou encore Noa Lang, auteur d’un triplé pour sa toute première titularisation avec l’Ajax, le 1er décembre dernier.