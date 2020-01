Près de devenir un transfert record à l'époque, Balanta se relance aujourd'hui à Bruges : "Je dois remercier Carlos Bacca"

Le solide Colombien de 26 ans impose son physique en JPL, et la Belgique pourrait pour lui offrir une belle vitrine.

Lorsqu'il évoluait à River Plate, Eder Balanta valait la coquette somme de 20 millions d'euros, un prix jamais payé en Argentine auparavant : "C'était surtout car il y avait une offre de l'AC Milan pour moi, ce qui a fait gonfler les enchères. Mais en tout cas, c'est un honneur que Daniel Passarella, le meilleur défenseur de tous les temps et mon président de l'époque, m'ait estimé à une telle valeur", confiait Balanta à Het Nieuwsblad.

Entre-temps le niveau de jeu du Colombien a baissé, ses performances aussi et Balanta s'est finalement retrouvé dans notre JPL après un passage au FC Bâle : "Il était temps de passer à autre chose. En Suisse, les chances que je sois à nouveau rappelé en équipe nationale étaient faibles, maintenant je suis suivi avec plus d'attention car le championnat belge a une meilleure réputation actuellement. Et puis la Ligue des Champions aide aussi beaucoup."

Colombien célèbre

La Colombie compte un attaquant qui a déjà fait les beaux jours au Jan Breydel, il s'agit de Carlos Bacca, un bon ami de Balanta : "Je dois le remercier car il ne m'a dit que du positif sur Bruges et il a également parlé de moi au club. Au final, j'ai fait le bon choix en venant ici", poursuit-il.

Rapidement apprécié

"Je dois aussi remercier les fans pour leur soutien. J'ai entendu dire qu'ils adoraient mes longues passes. Une qualité que j'ai toujours eue, mais maintenant que je joue un cran plus haut au milieu de terrain, je peux l'utiliser encore plus souvent", rigole Balanta.