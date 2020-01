Pour Clément, un candidat sérieux se dresse sur la route de Vanaken au Soulier d'Or : "Il reste sur six mois fantastiques"

La cérémonie du Soulier d'Or arrive à grands pas. Le 15 janvier, nous saurons qui succèdera au Brugeois Hans Vanaken.

"Je pense être devenu un joueur plus complet que la saison dernière et je suis capable de porter l'équipe un peu plus", confiait Vanaken au micro de VTM depuis Doha.

Pourtant, ce dernier ne se présente pas comme le grand favori : "Mbokani, Trossard, Malinovskyi et Mignolet sont également candidats."

Pour son entraîneur Philippe Clément, un seul joueur pourrait venir le menacer : "Mbokani reste sur six mois fantastiques en JPL, mais il joue seulement en championnat, un match par semaine. Ce n'est pas pareil que pour un joueur qui performe tous les trois jours."