Yohan Boli vers Anderlecht? "Je suis prêt à franchir un cap"

L'attaquant trudonnaire est très courtisé et prêt à faire un pas en avant, mais il ne veut pas partir à n'importe quel prix.

Auteur d'un excellent début de saison, avec dix buts en 17 rencontres, Yohan Boli est l'un des attaquants le plus courtisé de Pro League. C'est Anderlecht qui semble tenir la corde pour l'enrôler et l'international ivoirien ne cache pas qu'un transfert le tente.

"En équipe nationale, où je côtoye des stars comme Nicolas Pépé d'Arsenal, je sens que je dois repousser mes limites. Je me sens prêts à franchir un cap et à 26 ans, je dois le faire."

Mais Boli ne veut pas que son transfert se fasse dans n'importe quelles conditions. "Je veux partir en beauté et pas comme un bandit. Je sais que je dois beaucoup à Saint-Trond", insiste-t-il. L'attaquant ivoirien était arrivé dans le Limbourg en 2015, en provenance de Verviers. Quatre ans et demi plus tard, il a disputé 128 rencontres avec les Canaris, pour 43 buts et 9 assists.