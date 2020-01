🎥 L'ascension fulgurante de Marco Kana: "Une surprise pour moi"

Le jeune Mauve l'admet: il ne s'attendait pas à intégrer si vite le noyau A et encore moins à devenir un titulaire régulier au coeur de la défense du Sporting.

En stage en Espagne, Marco Kana en a profité pour revenir sur sa première partie de saison inattendue. Le jeune défenseur central, qui fréquent l'école des jeunes de Néerpede depuis plus de dix ans, a intégré le noyau en début de saison, il a ensuite disputé ses premières minutes à Mouscron, lors du deuxième match de la saison, avant de s'installer dans le onze du Sporting.

Pas du tout le programme qu'il avait imaginé en début de saison. "C'était une surprise pour moi d'intégrer si vite le noyau A", confirme-t-il. "Tout est allé très vite: de ma première montée au jeu à une place de titulaire."

Une première qui restera gravée dans sa mémoire

Et le jeune Anderlechtois n'oubliera jamais sa toute première titularisation en championnat, synonyme également... de premier but: c'était contre Saint-Trond en octobre. "Que de la joie!", se réjouit-il. "Les anciens comme Samir, Nacer, Vincent sont venus me féliciter et me dire que ce n'était que le début et qu'il fallait continuer comme ça et c'est ce que j'essaye de faire."

Il a en tout cas convaincu son staff: il n'a plus lâché le onze de base (11 titularisations consécutives en championnat) depuis cette soirée de rêve au Parc Astrid...