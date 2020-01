Un atout supplémentaire vient renforcer le staff d'Hannes Wolf à Genk

Genk se prépare pour la seconde partie de saison à Benidorm en Espagne et a emmené Kristian Thorstvedt et Mats Moller Daehli ses récentes acquisitions.

L'entraîneur Hannes Wolf a également accueilli un nouveau membre dans son staff technique : Michel Ribeiro, qui fait son retour chez les Limbourgeois. Son arrivée avait été annoncée le mois dernier et s'est donc concrétisée lors du stage.

L'ancien joueur du Racing avait ensuite travaillé au sein de l'école des jeunes durant près de 14 ans, avant de prendre la direction de Kansas City en MLS.

Il a joué un rôle important dans la formation à Genk impliqué dans l'éclosion de joueurs comme De Bruyne, Praet, Origi ou encore Carrasco : "J'avais encore un contrat d'un an et demi à Kansas City mais il était prévu de le rompre. Je suis chez moi à Genk", confiait-il à Het Laatste Nieuws.

Ribeiro, 44 ans, sera désormais actif dans le noyau A : "Quand je travaillais avec les jeunes de Genk, je me concentrais sur l'ensemble de la formation, pour faire de ces jeunes des joueurs aussi complets que possible. Maintenant, je vais principalement me concentrer sur des aspects spécifiques comme le positionnement, la mobilité, le jeu dans les espaces réduits etc. Ce sont des détails qui peuvent faire toute la différence dans une rencontre."