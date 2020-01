Adrien Trebel entre les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite ?

Où en est le dossier Adrien Trebel ? Toujours à peu près au même point : présent au stage hivernal, le Français doit partir et intéresse le Moyen-Orient.

Adrien Trebel aurait déjà pu rejoindre Al-Shabab (Arabie Saoudite) l'été passé, mais avait alors préféré temporiser, notamment au profit d'une offre issue du FC Nantes et qui est passée bien proche de se concrétiser dans les dernières heures du mercato. Le club saoudien reste intéressé et était le premier nom cité cet hiver dans le dossier du Français, toujours à Anderlecht mais toujours sur une voie de garage.

D'après Het Nieuwsblad, deux nouveaux clubs sont entrés dans la danse, également issus du Moyen-Orient : Al Jazira (Émirats Arabes Unis) et Al Arabi (Qatar). Le club d'Abu Dhabi et celui de Doha seraient donc prêts à concurrencer celui de Riyad pour l'acquisition de Trebel, dont l'avenir se dessine désormais plus que jamais dans la péninsule arabique.