Dimitri De Condé s'exprime au sujet des départs de Samatta et Berge

Genk va-t-il voir partir deux nouveaux cadres cet hiver, après avoir déjà été pillé l'été passé ?

Les rumeurs concernant le départ potentiel de Sander Berge et Aly Samatta, tous deux cités en Premier League, ne manquent pas et Genk se prépare probablement à les voir partir un jour à l'autre, voire dès ce mercato hivernal. Mais Dimitri De Condé ne se résigne pas.

"Nous préférerions naturellement qu'ils ne partent pas cet hiver. Rien n'est jamais certain, mais nous avons discuté avec eux et ils ne trépignent pas d'impatience à l'idée de partir", affirme l'homme fort du Racing Genk via Sporza. "Il y a de l'intérêt, mais ce n'est pas encore concret. On parle, d'ailleurs d'eux, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt pour Maehle et Lucumi".