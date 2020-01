Les trois gardiens de Pro League qui ont impressionné Clément Libertiaux

S'il n'a pas joué avec l'Excel Mouscron durant la première partie de saison, le jeune portier, désormais prêté à la RAAL, a assisté au premier rang au début de saison réussi de ses partenaires en championnat, mais aussi à quelques prestations abouties de certains membres de sa congrégation.

Après avoir disputé sa toute première rencontre de Division 1 A il y a deux ans, Clément Libertiaux a dû prendre son mal en patience avec l'Excel Mouscron. Déterminé à aller tenter sa chance plus bas, vu les présences de Vaso Vasic, de Jean Butez, mais aussi Jordi Gillekens dans l'effectif hurlu, il terminera la saison à La Louvière.

"Avec Jean... évidemment"

Mais il a tout même un avis sur les gardiens de Pro League et il dresse pour nous la liste des trois gardiens qui lui ont fait la plus grande impression, en Pro League, ces derniers mois et ces dernières années. "Il y a bien évidemment d'abord Jean (Butez) que j'ai côtoyé quotidiennement à l'entraînement pendant plus de deux ans et qui s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de Belgique."

Mais le Namurois pointe aussi deux autres gardiens et ce n'est, sans doute, pas un hasard si ce sont les derniers remparts de deux des meilleures équipes de Pro League à la trêve. "Simon Mignolet, bien sûr, il est très impressionnant, mais aussi le gardien de la Gantoise, Thomas Kaminski."

"Des gardiens modernes"

Grand fan de Ian Oblak ("Je n'ai pas vraiment d'idole, mais lui je le trouve très fort dans tous les domaines", confie-t-il), Clément Libertiaux aimerait s'inspirer des trois gardiens précités. "Ce sont des gardiens dominants", insiste-t-il. "Au-delà de ce qu'ils sont capables de faire dans leur petit rectangle, ils jouent haut."

"Ils ont toutes les qualités qu'on attend d'un gardien moderne. Ils peuvent couper les longs ballons et sont à l'aise au pied." Des qualités que le gardien de 21 ans, passé par les centres formation d'Anderlecht et de Charleroi, espère, lui aussi, développer, à La Louvière, où il sera prêté six mois.