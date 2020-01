Shean Garlito a dit au revoir à "son" Tubize : "On lui souhaite le meilleur"

Shean Garlito aura disputé son dernier match avec Tubize en 2019, face ... au RWDM, qu'il a rejoint depuis. Le départ d'une icône, que Laurent Demol a salué.

Le capitaine de l'AFC Tubize a dit au revoir à son club formateur la semaine passée et a rejoint le RWDM dans la foulée : Shean Garlito (25 ans) a décidé de se lancer dans un nouveau défi, notamment suite aux problèmes financiers du club Sang & Or. "On va malheureusement devoir reprendre l'année sans lui. C'était un joueur très important sur et en dehors du terrain", regrette l'entraîneur Laurent Demol.

"Je l'avais déjà connu lors de mon premier passage, quand ce n'était qu'un jeune du club. Depuis, il a acquis ce statut de capitaine et de vraie icone de l'AFC Tubize. Mais on ne peut que comprendre son choix", ajoute-t-il. "Notamment à cause des soucis financiers du club".

Un exemple

Pas question, donc, d'une séparation dans la douleur : "Tout le monde sait à quel point Shean était impliqué dans le club, il a toujours tout donné, il a été un exemple pour nos jeunes également", pointe Demol. "En football, quand un joueur veut partir, il faut respecter sa volonté et lui souhaiter bonne chance dans son nouveau défi. Espérons que tout se passe bien pour lui et pour Tubize, chacun de notre côté".