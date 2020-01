Deuxième match de préparation hivernale plus abordable pour le Standard

Ce vendredi, les Rouches disputent leur deuxième et dernier match de préparation en Espagne. Cette fois-ci, pas de grand club européen. Ni d'Axel Witsel.

Le Standard de Liège affrontera PEC Zwolle. Le club néerlandais est actuellement 15ème en Eredivisie. Le match aura lieu à 16h30 dans le Stade José Burgos de Quintana, dans la ville de Malaga.

L'objectif de Zwolle : préparer la deuxième partie de saison en vue d'une bataille pour le maintien qui s'annonce compliquée. L'objectif du Standard : tester différents schémas tactiques et créer des automatismes, surtout offensifs. En donnant du temps de jeu à des joueurs comme Oularé et Dragus. Le départ de Renaud Emond pourrait leur donner plus de temps de jeu. Pour la jeune pépite roumaine, ce ne devrait pas être compliqué ; il n'a joué que cinq minutes cette saison. Avec l'équipe réserve, il a planté deux buts en trois matchs.