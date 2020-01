La "saison tranquille" de l'Excel Mouscron: "Quand tu n'as plus la pression du maintien..."

Mouscron a probablement laissé ses dernières chances de top 6, et donc de playoffs 1, s'envoler avant la trêve, mais pour les Hurlus, l'objectif est atteint depuis bien longtemps déjà.

Ancien Hurlu et Mouscronnois, d'origine et de coeur, Gonzague Vandooren conserve un attachement particulier pour le club de sa ville, le club qui l'a vu grandir aussi. Et même si l'Excel Mouscron a bien changé depuis son dernier match au Canonnier (c'était il y a de dix ans), l'ancien Diablotin continue de suivre avec attention les performances du club hennuyer.

Le maintien, c'est toujours une bonne nouvelle

Et il est assez content de la manière dont se déroule la saison des Hurlus. "Le club va conserver facilement sa place parmi l'élite et pour un Mouscronnois comme moi, c'est toujours une bonne nouvelle", insiste-t-il.

Et si l'Excel a su se dégager de la zone rouge aussi vite, c'est d'abord grâce à son bon début de saison. "Quand le début de saison est bon, dans des clubs comme Mouscron, qui jouent d'abord pour se maintenir, la pression disparaît, les résultats s'enchaînent et l'équipe est performante et déroule et c'est ce qui se passe avec Mouscron."

Les résultats, mais pas l'identité mouscronnoise

Pas au point, pour autant, de tutoyer les sommets du championnat. "L'Excel ne va pas jouer le top 3, mais ça a l'air de bien se passer avec les Allemands, qui font du bon boulot, avec les moyens qu'on met à leur disposition."

Un petit regret tout de même? "Oui, et je l'ai déjà souvent répété. Ce club n'a plus grand-chose des spécificités que j'ai connues. Il n'y a pas vraiment cette identité que tous les Mouscronnois aimeraient avoir dans leur équipe."

"Que ce soit au niveau des joueurs, de la direction ou même du coaching... On ne fait pas souvent confiance aux joueurs du cru et c'est dommage, mais c'est le foot et, tant que les résultats sont là, il faut s'en satisfaire."