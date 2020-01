Fin de saison pour un jeune prêté par le Sporting Charleroi

Le jeune médian carolo Thomas Wildemeersch, prêté pour la saison aux Francs-Borains, ne jouera plus cette saison.

Mauvaise nouvelle pour Dante Brogno et les Francs-Borains (D2 Amateurs) : Thomas Wildemeersch, prêté par le Sporting Charleroi cette saison, souffre de la maladie d'Osgood-Schlatter, liée à un problème de croissance, et ne devrait plus jouer cette saison, relaie Sudpresse. Wildemeersch, 19 ans, a disputé 13 rencontres cette saison en championnat avec les Francs-Borains.