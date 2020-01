Départ gagnant pour Renaud Emond avec le FC Nantes

L'ancien Rouche a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Tout juste arrivé à Nantes, Renaud Emond a débuté sur le banc, le premier match de son aventure en Ligue 1. Une rencontre qui n'a pas posé le moindre problème à ses coéquipiers: Mehdi Abeid et Ludovic Blas, sur un assist de Moses Simon, avaient fait la différence avant même la montée de l'attaquant belge.

Premières minutes pour Emond

Entré au jeu à la 67e minute, à la place de Kader Bamba, Renaud Emond n'a pas su alourdir le score. Mais l'essentiel est assuré pour les Nantais, qui s'imposent 0-2 et qui grimpent provisoirement à la quatrième place du classement de Ligue 1 (en attendant le résultat du LOSC, cinquième à un point de Nantes et qui se déplace à Dijon ce dimanche).

Premier League: la bonne affaire pour Watford

Malgré l'absence de Christian Kabasele, suspendu, Watford a pris trois points très précieux dans la course au maintien. Les Hornets se sont imposés à Bournemouth, grâce à des buts de Doucouré, Deeney et Pereyra (0-3) et en profitent pour sortir de la zone rouge: si Aston Villa est battu par Manchester City, Watford terminera le week-end à la 17e place.