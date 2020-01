Seul Romelu Lukaku aurait pu aller détrôner Sergio Agüero au classement des buteurs étrangers en Angleterre

Sergio Agüero est donc désormais le leader du classement des meilleurs buteurs étrangers en Premier League. L'Argentin a dépassé Thierry Henry avec son triplé à Aston Villa. Dans le top 20, peu de joueurs en activité et un seul homme qui aurait pu menacer Agüero : Romelu Lukaku ...

Sergio Agüero a inscrit 177 buts en Premier League (en 255 matchs) : l'attaquant de Manchester City est désormais le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais, dépassant Thierry Henry et ses 176 buts (en 258 rencontres). Tous deux sont loin devant la concurrence : Robin Van Persie complète le podium, l'ancien buteur d'Arsenal et Manchester United ayant inscrit 144 buts en 280 apparitions.

Un bref regard au classement permet de constater une chose : le règne de l'Argentin devrait durer longtemps. Et pour cause : il faut descendre jusqu'à la ... 25e place pour trouver trace d'un joueur étranger actuellement actif en Premier League - il s'agit d'Olivier Giroud, 78 buts pour Arsenal et Chelsea. Giroud, 33 ans et sur une voie de garage chez les Blues, n'inscrira pas 99 buts de plus en Premier League (sans compter les buts qu'Agüero ne manquera pas de continuer à marquer).

Romelu Lukaku et ... Eden Hazard

S'il fallait une preuve supplémentaire d'à quel point le football belge a marqué l'histoire récente de la Premier League, la voici : dans le top 20 des meilleurs buteurs étrangers, on ne trouve que trois joueurs actifs derrière Sergio Agüero - Cristiano Ronaldo (20e, 84 buts), Eden Hazard (19e, 85 buts) et Romelu Lukaku (8e, 113 buts). Tous les autres sont désormais retraités (certains récents, comme Fernando Torres) ou inactifs (Emmanuel Adebayor, sans club).

Romelu Lukaku ayant quitté la Premier League l'été passé, Sergio Agüero peut dormir sur ses deux oreilles : même s'il devait terminer sa carrière à 177 buts (à 31 ans et avec le meilleur ratio minutes/but du classement, il améliorera ce total de beaucoup), il ne devrait pas être menacé de sitôt. Seul le Diable Rouge aurait pu, à moyen ou long terme, l'inquiéter ; mais Big Rom a choisi d'aller briser des records en Italie ...