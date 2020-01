Les droits de diffusion du championnat belge bientôt dans les mains d'un groupe espagnol ?

Les sommes en jeu sont toujours plus importantes. Actuellement détenues par VOO et Proximus, les droits de diffusion de la Jupiler Pro League pourraient bientôt changer de mains, avec des consèquences lourdes pour notre championnat.

Le Soir de ce mardi matin nous révèle que le groupe espagnol Mediapro est le principal favori pour succèder à Proximus et VOO. Tout simplement parce qu'ils sont prédisposés à y injecter plus d'argent. Le journal francophone estime que le montant pourrait dépasser les 100 millions d'euros, contre les 80,6 millions actuels.

Cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur notre championnat et pour les supporters : Mediapro détient déjà les droits de la Liga et le groupe y a imposé des rencontres le lundi pour qu'aucun match ne se dispute en même temps. Autre conséquence : le contrat ne serait plus de trois, mais de cinq ans. Le système de play-offs ne pourrait alors pas subir de changement pendant cette période.

Des bouleversements seraient à prévoir pour les commentateurs et certaines émissions telles que La Tribune. Si cela se confirme, de gros changements seraient donc à prévoir. Et pas toujours dans l'intérêt des supporters ou des joueurs.