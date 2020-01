Inzaghi ne tarit pas d'éloges sur l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic à Milan : "Son apport saute déjà aux yeux"

L'attaquant suédois est revenu chez les Rossoneri après la fin de son contrat au LA Galaxy.

L'annonce du retour de Zlatan Ibrahimovic a fait l'effet d'une bombe en Italie. Le Suédois est revenu à l'AC Milan (où il évolué entre 2010 et 2012) et a déjà montré son sens du but.

Voir Zlatan avec le maillot rossoneri a le don de ravir les fans mais également un ancien de la maison.

"Il est de retour et il croit qu'il pourra laisser sa marque, commente Filippo Inzaghi au Corriere della Serra. Il l'a déjà montré lors de ses premiers matchs, je crois. Son apport saute déjà aux yeux".

L'ancien buteur du Milan a également voulu souligner qu'il respectait Zlatan et que ce dernier n'avait "pas besoin d'argent, ni de gloire".