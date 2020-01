Deux Hurlus courtisés, mais pas encore prêts à partir

Ils ne devraient toutefois plus faire de vieux os au Canonnier.

Jean Butez et Bruno Godeau ont tous les deux été approchés depuis le début du mercato, mais ils devraient terminer la saison avec l'Excel Mouscron, selon les informations de la Dernière Heure.

La Gantoise fait pourtant le forcing pour transférer le défenseur central, qui arrive en fin de contrat. Il pourrait partir gratuitement à l'issue de la saison, même si la direction mouscronnoise tente de le faire prolonger.

Jean Butez a, lui, été approché par l'AS Monaco, mais le montant réclamé par l'Excel (on parle de cinq millions d'euros) aurait refroidi la direction monégasque. Le Français, qui a encore un an et demi de contrat, devrait toutefois quitter le Hainaut à l'issue de la saison.